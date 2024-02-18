蘆洲區農會發起「紙細情深 柔軟呵護」分享計畫，向會員募集有品牌衛生紙做公益。（張鎧乙攝）

西元1919年創立的蘆洲區農會今年農民節活動有舉足輕重的突破。他們首度發起了名為「紙細情深，柔軟呵護」的衛生紙分享計畫。藉由會員節慶紀念品的發放時刻，現場將募集自有品牌樂活衛生紙，蘆農除自身參與外，並邀請近萬名的蘆農會員一同響應關懷公益，將募得的衛生紙捐給新北市愛維養護中心，為社會帶來一絲柔軟的關懷。

蘆洲區農會會務部主任林淑煌表示，去年在因緣際會下，她有幸參訪八里區的新北市愛維養護中心。這個機構主要服務18歲以上，患有心智和肢體重度障礙需要長期照顧的朋友。許多患者無法自理，而機構內的社工和護理師無私地奉獻，甚至有人因此放棄了婚姻。這讓她深受感動，決定要發起一個實際而正面的幫助計畫。

林回到農會與總幹事李皓楨討論後，發現衛生紙是養護中心重要的日常用品，對機構來說是多多益善，而農會樂活館近兩年有推出自有品牌衛生紙，也是作為農民節活動的會員紀念品之一，剛好把這兩件美事結合在一起，過年前蘆洲區農會與愛維養護中心社工組接洽後，促成這次「紙細情深 柔軟呵護」的分享計畫。

林淑煌指出，這次計畫的募集時間從本月20日到23日，會員紀念品發放會場同時進行的募集活動，目標則以20 箱（1280包）的蘆農牌衛生紙為基本門檻，如果募捐不足，農會將補齊，他們鼓勵近萬名會員一同響應關懷公益。林表示，蘆洲區農會希望從愛維養護中心作為一個起點，募集衛生紙只是他們邁出的第一步，希望透過這個計畫，讓會員和鄉親們產生共鳴，未來還有更多行動。他們期盼這分愛心，就像柔軟的衛生紙一樣，編織出一幅幅溫馨的畫面。