蔡明容在自己的引退賽先發上陣。（中華足協提供）

賴麗琴（中）在引退儀式上感性致詞。（中華足協提供）

趁著與U20學妹的「亞洲盃加油賽」，中華女足也首次替資深國腳舉辦退役儀式，讓「自由女神」賴麗琴、「木蘭諾伊爾」蔡明容在輔大足球場觀眾的掌聲中風光掛靴。而兩人10多年木蘭隊生涯最難忘的比賽，竟也都是去年初在世界盃洲際附加賽不敵巴拉圭，留下那個與世界盃擦身而過的未竟之憾，希望傳承給學妹達成夢想。

「最深刻的就是要打進世界盃的那場比賽，我們從2比0領先被追平，到最後PK輸掉。」賴麗琴說：「那是我足球人生中最大的遺憾，希望未來的學妹可以完成這個願望，打進世界盃。」

來自花蓮的賴麗琴可說是中華女足近10年最穩定的前場進攻核心，且左右腳都能操刀自由球射門。2021年10月的亞洲盃資格賽，正是她以直接自由球攻破地主巴林大門，才讓中華隊重返暌違14年的亞洲盃，贏得「自由女神」的美名。

對巴拉圭那場戰役，中華隊也是靠賴麗琴的凌空抽射先馳得點，然而踢到80分鐘仍以2比0領先，轉瞬間就被追平。延長賽中華隊獲得12碼球，個性低調的賴麗琴沒有主動爭取主罰，讓給隊友卻不幸失守，儘管最終PK戰她操刀第1點中的，中華隊還是不幸敗北，留下賴麗琴賽後和隊長王湘惠相擁而泣的一幕。

「當時我難過的根本不想再踢球了。」賴麗琴去年甚至錯過木蘭聯賽開季，收拾心情直到下半年才重返綠茵，參加了杭州亞運和巴黎奧運第2輪資格賽，今天正式掛靴。

蔡明容則是2018年中華女足得以重返亞運4強的頭號功臣，以門神之姿在8強PK戰封住越南。但她國家隊生涯最難忘的一仗卻非亞運，而是對巴拉圭的世界盃附加賽，雖未上陣卻也一起體會那種從天堂跌到地獄的衝擊。

「當時感覺離世界盃很近，我們就要進去了！結果從準備要迎接勝利，到最後看著對方慶祝勝利，那種情緒真的久久無法走出來。」蔡明容說，今天和U20的比賽象徵傳承意義，不僅祝福她們3月去U20亞洲盃踢出佳績，「也希望學妹能達成我們沒有完成的（世界盃）遺憾。」

賴麗琴和蔡明容表示，獲中華足協聯繫舉辦引退儀式時，都很開心有被重視的感覺。兩人今天都在自己的引退賽先發上陣，中場休息於場內致詞後，蔡明容守到下半場中段被總教練陳曉明換下，享受現場觀眾的掌聲歡呼，賴麗琴則踢滿90分鐘。

「我沒想到今天會踢滿，上次比賽已經是4個月前了。」賴麗琴賽後笑著說。陳曉明則表示，本來打算讓兩位退役球員都能中途下場接受歡呼，但因蘇欣芸受傷用掉最後一個換人名額，「我沒人可以換麗琴了！」

陳曉明說，她能理解包括麗琴、明容在內的多名女足國腳，都對輸給巴拉圭之戰感到憾恨，但不要忘記日本男足在1998年首度打入世界盃的前一屆，也是倒在資格賽的最後一步，「從大方向來看，這些遺憾也會是種子，所走的每一步都是為了建構將來的成果，也許4年、8年後就會達成。」

賴麗琴不只從國家隊引退，也將結束競技生涯，專心於台體女足助理教練的工作。蔡明容完成自己設定在國家隊踢到35歲的目標，今年仍會代表台中藍鯨衛冕木蘭聯賽，同時她身兼教練職務，也在新北蘆洲國小深耕多年。雖然結束國家隊生涯，兩人都會以教練身分，繼續將畢生功力傳授給下一代足球人。