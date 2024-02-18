有著「最美麗歐巴桑」之稱的陳美鳳，縱橫演藝圈40多年，出演不少經典影視作品，身材保持的非常好，67歲的她時常大方秀出火辣身材，是著名的美魔女，且個性親切大方，很受婆婆媽媽的喜愛，陳美鳳時常會透露社群平台和粉絲互動，前陣子她短髮被說和王心凌很像，今日她再發文回應了。

陳美鳳18日貼出短髮宣傳照，寫下：「很多人留言說很像王心凌，也有人說王心凌情何以堪呢」，對此陳美鳳幽默回應「哎阿～鳳鳳現在好猶豫當天要短髮出現？還是長髮？」她不忘宣傳在北流音樂中心的活動。

許多網友看後表示：「我喜歡鳳姐中長髮」、「美鳳姐就是美鳳姐」、「人間女神~無人及」、「美鳳姐獨一無二最漂亮！」、「我記得沒追蹤王心凌啊」、「沒人能跟妳比！」、「不需要像誰，鳳鳳就是美！」、「這張真的像，那個神韻有出來~」、「長髮或短髮一樣漂亮」、「我剛剛也看錯」、「但都是美女，王心凌也不會介意啦」。

陳美鳳宣傳的活動於臺北流行音樂中心舉行，日期為2/21日晚上8點到9點半，主題是「成為自己的美麗秘密」，來賓有李明依、陳美鳳、黃韻玲，報名詳情資訊請到臺北流行音樂中心粉絲專頁查詢。

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