現代人性觀念開放，不過最後做好安全措施，以防性傳染病一不注意就上身。泌尿科醫師顧芳瑜近日分享，有位30歲女子因為「下面好像長了東西」向他求診，篩檢後是菜花合併梅毒，但女子最近一次性行為已將近2年前。顧芳瑜指出，性病討人厭的地方就是「潛伏期」，在患者免疫力低下時才會出現相關症狀。

顧芳瑜在臉書粉專「鳥科學先生-泌尿科顧芳瑜醫師」發文表示，女子的陰道口布滿凸起物，是很典型菜花的樣貌，但女子說明自己上一次性行為是跟前男友，之後已經接近2年沒有性行為；顧芳瑜提到，女子除了私密處的症狀外，皮膚也出現不會癢、不會痛的紅點，疑似是梅毒第二期症狀，後來他建議女子做整套的性病篩檢，「這位女孩檢查的結果的確是菜花並且合併梅毒」。

顧芳瑜說明，後來他以藥膏治療菜花部分，同時也建議女子施打可預防菜花、子宮頸癌的HPV疫苗，「HPV病毒最好的預防方式就是打疫苗」，特別是人一生有80%機率感染HPV，「無論是否為單一性伴侶，都有可能藉由性接觸、公共場所、甚至同事的滑鼠間接得到」；梅毒部分則先以口服藥物治療，後續追蹤抽血數值也有治癒。

最後顧芳瑜補充，今年台北市繼為國中女生提供公費9價HPV疫苗外，也將提供疫苗給2022年入學的國中男生，讓大家都能接受疫苗的保護，「這對於許多人來說的確是一大福音～也期待這樣的福利可以更擴及到其他縣市！」