前國防部副部長林中斌與夫人張家珮同台，笑談兩人結識過程。（朱紹聖攝）

《劍與花的歲月－林中斌凡塵瑣記（增修版）》標題題字，是作者本人落墨。（朱紹聖攝）

2024年總統大選落幕後，中國大陸持續在各方面對台施壓。前國防部副部長林中斌18日表示，中共是以「超軍事手段優先」的戰略，營造用刀用槍的氛圍但不會越界，而美方稱樂見兩岸恢復協商或是「做漂亮」，美國恐是兩岸關係的變數。

《劍與花的歲月－林中斌凡塵瑣記（增修版）》新書發表會18日下午在台北市長官邸藝文沙龍表演廳舉行。該書除分享過往林中斌修習美國前國務卿季辛吉的授課點滴，及其擔任美國駐聯合國大使柯派翠助理心得外，另增數十年養生經驗等。

針對大陸宣布展開金廈海域常態性巡查執法等行為，林中斌認為，這當然是中共對總統大選結果的反應，但他們有一個原則，就是不會超過對物質破壞及人員流血的「界線」；在該界線之前，中共會變換各種方式並增加次數，讓大家以為他會越過界線，而此舉符合傳統兵法的「不戰而屈人之兵」，他將此稱之為「超軍事手段優先」。

「兩千年來都是如此」，他說，無論是戰術、戰役、戰鬥，中國的將領都盡量不用刀用槍，而是用水淹、火燒、挖地洞等，以及經濟、外交、心理等戰略戰術發揚，最後不得已才殺人或進行破壞，而中共對此非常熟悉。一旦越過「界線」，按中共說法就是成為國際批評他的話柄。

中共是否會在副總統賴清德宣布就職總統後採取更強烈手段？林中斌認為，這就要觀察賴的就職演說內容及其做法了，但未來中共恐會在外交等方面（尤其是針對美國）加大對台施壓力度。

至於此次事件有無可能開啟兩岸接觸的窗口，重回兩岸雙邊執法互信，林中斌指出，蔡總統近期的發言有此一傾向，不斷地呼籲雙方要進行溝通，但美方也許是「做漂亮」，稱樂見兩岸恢復協商。他認為，在這樣的態勢下，美國將是變數。

1942年出生的林中斌，曾在北美任職企業界、學術界和政策智庫，歸國後曾任國防部副部長、陸委會副主委等職，對兩岸及國際事務的認識十分嫻熟。退輔會主委馮世寬、國際攝影大賽常勝大師曾進發及林中斌夫人張家珮出席此次新書發表會並致詞。