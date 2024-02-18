新竹縣政府結合關西儲蓄互助社，從去年8月起試辦為期3年的時間銀行，截至去年底累計存入5萬5560個時間幣、提領2萬280個時間幣，67個參與民眾以社區服務的時間，換取商品、課程等。經專家評估，社區因此更多元互助、更友善互惠，今年持續試辦，邁入第2年計畫。

社會處解釋，時間銀行類似金融銀行貨幣提存概念，是時間存取與提領的交換機制，服務時間的累積，可換取受服務的時間，也具有交換價值，可換取標示出時間的商品。國內多家民間團體辦理時 間銀行頗具成效，且時間銀行概念已漸漸被社會大眾接納認同，於是推廣此概念，希望增加社區互動體驗、提升生活品質。

峨眉十二寮曾獲中央補助推出時光幣，由縣政府主政的首件時間銀行試辦計畫，去年由關西儲蓄互助社聯結也兼關懷據點的家祿儲蓄互助社雀屏中選，計畫前期先盤點資源、訓練志工、進行推廣會、討論並規畫兌換機制，並邀請在地社區參與服務等。

關西儲蓄互助社理事羅文蔚表示，互助社規畫了修理咖啡館的空間，服務項目有協助裁縫或小家電修理物件、二手物資整理與上架、社區服務、時間銀行志工服務等。時間銀行發行實體時間存摺，也同步建置雲端資料庫，作為紀錄會員存取及提領時間幣的交易情形。

參與試辦計畫的葉富美說，加入時間銀行後運用零散時間照顧長輩、幫忙修改衣服等社會服務，累積的時數換取實用的物品跟學習課程，增長見聞也增添生活中的趣味。