台糖冷凍安心豚梅花肉片被食藥署及台中市政府檢出瘦肉精「西布特羅」，爭議不斷。民進黨立委王定宇甚至喊話，如果是無心之錯就誠實面對，台中市長盧秀燕反而可以止損、不要再扣分。國民黨新科立委徐巧芯則反嗆，王過去說謊面不改色，怎麼好意思抹黑為人民把關的盧秀燕？

王定宇今(18日)透過影片向媒體表示，台中市政府檢驗台糖豬肉片驗出西布特羅，真相只有一個，且已經越來越清楚，「可以說結論就是，只有台中市政府食安處那一包肉，有西布特羅的汙染！」奉勸盧秀燕誠實為上策，如果是無心之錯就誠實面對，反而可以讓她止損、不要再扣分。

「假日說個笑話：王定宇要盧秀燕誠實。」徐巧芯在臉書發文質疑，經常在臉書「打假卡」的人好意思說誠實？已婚還跟人同居還扯8000租房含早餐的，好意思談誠實？連做飯給兒子吃都是盜圖造假，好意思提誠實？

徐巧芯直批，「全台灣臉皮最厚，說謊面不改色的桃花政客，好意思抹黑勤勤懇懇為人民把關的盧市長？真是人不要臉天下無敵！」

網友也酸「台南最高票當選你敢嘴」、「身體很誠實阿」、「他是『擁顏』會的嗎？」、「我台南人都想哭」。