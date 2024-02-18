對於大陸國台辦認為根本不存在所謂「禁止、限制水域」，前立委郭正亮直言，麻煩大了，一是台灣漁民也會不小心越界被抓，二是大陸漁民在金廈海域捕魚，會不會有護漁行動？到時候豈不是準備隨時衝突？這是不得了的事情，尤其大陸海警船動輒4000噸以上，最大是12000噸。

大陸海警局發言人甘羽18日表示，福建海警局將加強海上執法力量，在廈金海域開展常態化執法巡查行動；而國台辦17日稱，根本不存在所謂「禁止、限制水域」一說。

前立委郭正亮18日在中天電視《麥玉潔辣晚報》分析，國台辦的發言有2部分改變，一開始只有說盡速查明真相，接下來說要懲處相關人員，現在又加上 「禁止限制水域」不存在，這就很麻煩了！

郭正亮指出，「禁止限制水域」是我方國防部劃定公布的，是台灣單方行政命令，大陸的立場會認為沒有簽過這種協議，因為連兩岸關係條例都是台灣單邊立法，不屬於23項協議，這就很麻煩了。因為過去大陸實質上承認台灣管轄區，也就是兩岸治權對方是默認的，所以尊重既有的法律，兩岸關係條例也當作尊重的法律之一。

郭正亮說，現在不知道大陸會走多遠，「禁止限制水域」若不存在，那麼「台海中線」更不存在，因為「台海中線」連法律都沒有，「禁止限制水域」還有相關法律，就是國防部的公告，兩岸人民關係條例也納入。大陸如果「走很遠」，等於兩岸在內戰狀態，台灣法律大陸不一定要遵守，那就麻煩大了。

郭正亮直言，大陸的執法方式，第一是進入大陸水域，他們加強執法，所以台灣漁民也會不小心越界被抓。第二更嚴重，就是大陸漁民在金廈海域捕魚，會不會有護漁行動？這就麻煩了，到時候豈不是準備隨時衝突？這是不得了的事情，因為大陸海警船比較大，動輒4000噸以上，最大是12000噸。