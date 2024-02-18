韓國型男樂團「FTIsland」今（18日）暌違半年來台開唱，帶來20首歌，嗨翻全場5000人，他們出道17年成員間感情好，不時會互相吐嘲，活動尾聲，聽到李洪基在台上感言滔滔不絕地講起不停，一旁插不上話的李在真忍不住大吼，並佯裝生氣地說「每次都是你很帥氣地講完了，也要給我們表達的機會吧」，李洪基回嗆「你今天怎麼那麼生氣啊，可能有唱錯吧」，李在真立刻不甘示弱地說「我又不是你」，台下便大喊「李在真」，李洪基再度虧「最近是狎鷗亭王子才對」。

FTIsland此次除了新歌外，也有多首老歌，除了〈愛情病〉外，更有同張專輯的〈FTIsland〉，讓全場陷入回憶的漩渦，不過李洪基唱完後不禁自嘲「這個版本太幼稚了，之後要再做個成熟版本，〈FTIsland 2.0〉這樣」，他也感性表示「真的不知道該如何報答大家，我們會以更好的音樂再來跟大家見面！」並再度承諾今年會再來的，崔敏煥也致謝粉絲，「去年年底有一些辛苦的事，每次看到大家覺得充滿電，讓我感受到這樣跑巡演、跟團員一起做音樂是件很幸福的事，以後我也會繼續以FTIsland鼓手身份，就算打鼓打到手斷了也會表演下去。」

FTIsland此次演唱會除了新歌外，也獻唱多首老歌。（羅永銘攝）

說到台灣場當然也少不了粉絲應援，演唱到〈All of my Life〉時，2、3樓座位區的粉絲舉起了「F❤T」加上音樂撥放鍵的手燈排字，還特別設計沒有停止按鍵，希望FTIsland的搖滾音樂像播放鍵盤一樣，永遠不會停止，可說是相當用心。李洪基看到後頻喊工作人員拿出手機幫他拍下這個美麗的畫面，但也毒舌地問「前面（搖滾區）的人，你們沒有準備什麼嗎？」隨後才表示「開玩笑的啦，你們光是站著就很累了」，依舊不忘指揮大家在下一首歌〈WIND〉時要打開手機手電筒獻上燈海應援。最後他們以〈Primadonna〉為演唱會畫下完美句點。