新竹科學城女子足球隊18日舉行球員招募測試會，錄取8名隊員並計劃下個月成軍，進軍木蘭女子足球聯賽，領隊彭臺臨表示，木蘭足球聯賽是他在體育署副署長任內親手創立，寄望公務生涯退休後在不同的崗位繼續耕耘足壇，培養一流的選手和教練。

招募測試會18日下午在新竹內思高工足球場舉行，包括7名越南籍女將和2名本國選手9人參與測試，礙於外籍球員人數限制，最終僅能錄取6名外籍選手，但也創下國內女足網羅越南選手的先例，另外2名台籍女將都具備木蘭聯賽資歷，也獲聘為隊員。

彭臺臨透露，科學城女子足球隊近期預計再招募12到14人，全隊至少20人，將在下個月成軍後與去年木蘭聯賽第五、六名打升降賽，「名單還未最後定案，屆時一定令人驚艷。」

6名獲選的越南女足選手年齡介於18至32歲，包括移工及學生，其中18歲的黎氏梅表示，她曾效力越南義安省女足代表隊，目前就讀嘉南藥理大學一年級；在測試中最吸睛的是體型壯碩的31歲老將黃燕花，彭臺臨表示，之前越南移工在台中的比賽就曾看她踢球，「敢衝、敢撞，拼勁勝似年輕人，很有領袖魅力。」

彭臺臨指出，組建科學城女子足球隊是他從公務退休後一連串推動足球產業的行動之一，希望能為木蘭足球聯賽注入新的元素，讓台灣女足的發展可長可久，他補充：「中華女足只差1球就踢進2023年女子世界盃，展望2027年世界盃我們還要再加把勁，以誠信、品格為訴求的科學城女足隊就是這把勁的源頭活水。」