交通部在春節前無預警停止赴陸團，引發法源爭議，交通部長王國材18日至大鵬灣國家風景區管理處、出席環島自行車道暨多元路線推廣活動與座談會前遭媒體詢問相關議題時，他強調，禁止出團不是希望的目的，是因已損害國家利益才採取的政策。

王國材指出，禁組團赴陸旅遊是依發展觀光條例53條與旅行業管理規則制訂，這2條可以針對旅行業管理做限制，但最重要的是看有沒有損害國家利益，過去陸方不讓人過來，這對台灣來說就是不平衡，已導致觀光利差，此外，M503改變航路危害到航安及國安，這也是損害國家利益，所以相關單位才會討論用這樣的法源來禁止出團。

他強調，禁止出團不是希望的目的，事實上，台灣從去年開始便不斷拋出善意，希望大陸能有善意的回應，也就是他們也把觀光客送過來，但他們不斷沒送過來，還發生M503以及斷交事件，所以才會用限團來宣告。

另外，媒體也詢問有關「年代旅遊初步要賠2000萬，但負責人雙手一攤」一事，對此，王國材說，他們有保險1000萬，不夠的部分，品保協會將透過會員制有基金可以補，他們目前的答覆是稱，有差額的部分他們會來處理。

王國材進一步指出，基本上，交通部跟觀光署會以不讓民眾損害權益的方式處理，當中有牽涉到申請救濟的過程，觀光署及品保協會會努力協助旅客。