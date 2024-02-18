台彩今年春節加碼以來，大樂透已經開出4次頭獎。儘管目前己2連槓，但是彩迷依然看好大樂透很快將再度開出頭獎。大樂透本期（2／18）頭獎上看1.2億元。百萬「春節大紅包」還有107組，今（18）日繼續加開。最新獎號已經出爐，看看哪位幸運兒可抱得大獎。
大樂透第113000023期今晚開獎，中獎號碼由小到大依序為06、12、24、32、36、44，特別號為45。
春節大紅包今晚開出獎號為：02、11、13、15、17、21、28、31、36。
派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。
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