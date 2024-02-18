曾是韓國限定女團IZ＊ONE成員的姜惠元今（18日）首度隻身來台，一連舉辦2場粉絲見面會「Hyem’s Diary」，以吃貨之名的她隨後開心分享17日抵台後立刻品嚐了蘿蔔糕、烤鴨、紅豆湯圓、芋頭米粉等美食，甚至還等了20分鐘才吃到最近深受韓國觀光客喜愛的地瓜球，也不忘提到今天吃了粉絲準備、自己心心念念的糖葫蘆超級開心，還笑稱本日最關心的事除了要帶來精彩的見面會內容之外，就屬相當期待晚餐又可以吃到什麼美食。

姜惠元對著親自裝飾的蛋糕許願。（星月文創提供）

姜惠元一開場就以辣妹合唱團的〈Wannabe〉以及亞莉安娜格蘭德的〈Greedy〉熱舞炒熱現場氣氛，之後又準備了一連串KPOP夯曲串燒〈Mr.chu〉、〈Ice cream cake〉、〈What is Love〉、〈Drama〉、〈Underwater〉、〈Super shy〉的舞蹈演出，還驚喜演唱了中文歌曲〈好想你〉，更展現了多才多藝的一面，以自己的照片為主為主現場製作日記封面，應粉絲的要求在卡片封面上印下了自己的唇印，並且將首度挑戰裝飾的蛋糕送給現場的幸運粉絲，可說是相當寵粉。

姜惠元獻唱中文歌曲〈好想你〉。（星月文創提供）

不辜負吃貨稱號的姜惠元在蛋糕上裝飾了滿滿的草莓，又多加了馬卡龍在蛋糕上，得意表示自己若吃到材料不豐富的點心會不開心，當被提醒加這麼多食材會賠本時，姜惠元俏皮回應「所以我沒開店做生意，而是改當演員了」，逗得現場粉絲笑聲不斷，接著她還與粉絲們一起「交換日記」，並在粉絲的許願下現場學了台語「我愛你」、「我最漂亮」、「我最可愛」，標準又可愛的發音讓台下歡呼聲不斷，最後以自己的歌曲〈WINTER POEM〉畫下完美句點。