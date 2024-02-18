中信兄弟18日進行首場正式隊內賽，蘇緯達、曾頌恩都有開轟紀錄，此役也首次在實戰中啟用投球計時器，希望讓投手群提前適應今年中職新規定，經過此役觀察，投手教練王建民認為，感覺投手還是會受到計時器影響感到有壓力，會持續提醒、讓投手群習慣新制。

今天兄弟共讓余謙、楊志龍、陳琥、彭識穎、王凱程、林暉盛、廖乙忠、李吳永勤8名投手輪番上陣，除了余謙因為右手背被強襲球打中提前退場外，其餘投手都完成教練團賽前設定任務。

此役兄弟還首次在實戰中啟用投球計時器，壘上無人20秒、壘上有人25秒，希望讓投手群能夠提前適應新制。王建民認為，今天是首次實戰啟用，感覺投手群還沒有很習慣、還是會有點壓力，投捕溝通暗號大概搖2次頭時間就會到了，這部分會持續提醒他們，讓他們習慣這個制度。

富邦悍將同樣在今天隊內賽首度啟用投球計時器，投手教練郭勇志表示，今年在春訓開始就有開始準備，今天看起來雖然沒有人違規，但有少數投手節奏比較慢一點，會再協助選手作修正，練習雖然就有測投球秒數，但實際比賽還是有落差，接下來需藉由比賽適應，讓節奏更明快。

本季起中職規定投手投球秒數限制，郭勇志說：「教練團和選手之間也會持續討論，尤其投捕手之間要更了解對方，就能讓節奏更明快，接下來的對外自辦賽及官辦熱身賽，相信會讓選手們更快進入狀況。」