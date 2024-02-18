由於水氣較少，明（19）日只有東半部地區、恆春半島偶有零星降雨，各地溫暖舒適、日夜溫差大。氣象署表示，周四（22日）鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣逐漸轉涼，白天高溫約17到19度，低溫約14、15度，影響至下周日（25日）。

氣象署指出，明天水氣比較少，各地為晴到多雲的天氣，只有東半部地區、恆春半島偶有零星降雨；溫度方面，各地夜晚清晨低溫18到21度，白天高溫可以到27到31度，相當溫暖舒適，日夜溫差大。

氣象署預測未來天氣趨勢。（氣象署提供）

氣象署說明，周二、周三（20日、21日）各地晴到多雲，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，而在熱力作用下，午後北部山區也有零星短暫陣雨；東半部白天高溫26至28度，西半部29至32度，各地低溫18至22度，西半部日夜溫差大。

周四鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣逐漸轉涼，北部、宜蘭、花蓮白天高溫約25至26度，中南部高溫約30度，台東高溫約27度；周五至下周日（23日至25日）東北季風影響，北部及東半部有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，北部及東北部天氣較涼，其他地區亦稍轉涼，北部、宜蘭、花蓮高溫約18至22度，中南部高溫約26至29度，台東高溫約24度，各地低溫約14至16度。