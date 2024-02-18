如此戲劇性的戲碼，18日真實出現在T1聯盟比賽當中！高雄全家海神末節從領先10分優勢，打到最後2.6秒，竟被台啤永豐雲豹後衛蔣淯安投進超前三分球，沒想到暫停過後，庫薩斯隨即在禁區拋進絕殺兩分球，幫助地主海神118比117不可思議氣走雲豹，海神除了拿下6連勝，目前也以12勝6敗戰績，重新跟新北中信特攻並列聯盟龍頭。

兩隊打到最後3分43秒，海神還以111比101領先，沒想到接下來克羅馬、強森各投進1顆三分球，幫助雲豹逐漸縮小差距，甚至靠著蔣淯安最後2.6秒的三分球，雲豹反以117比116超前，可是暫停過後，負責場邊發球的瓊斯，大膽選擇把球傳給埋伏油漆區的庫薩斯，只見庫薩斯隨手一拋直接命中，也完全不給對手任何反擊時間。

投進絕殺球的庫薩斯與瓊斯，相當巧合都拿下23分、14籃板的雙十數據，胡瓏貿16分，于煥亞15分，林任鴻與艾倫各有13分；雲豹以蔣淯安25分最高，克羅馬也有24分，林信寬21分，威廉斯18分、14籃板，高錦瑋14分。