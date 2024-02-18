快速崛起的中國新能源車廠比亞迪日前在深交所發佈了行動方案公告稱，2023年比亞迪新能源車銷量再創歷史新高，連續11年取得新能源車銷量第一，在高端品牌上已連續多月奪下銷量冠軍，2024年起將推出多款高端豪華車型，憑藉技術實力以及極致的產品在高端市場取得領先地位。

據《快科技》報導，比亞迪在這份名為《品質回報雙提升》的行動方案中表示，2023年比亞迪新能源汽車銷量再創歷史新高，連續11年取得中國新能源汽車銷量第一，進一步鞏固了全球新能源汽車銷量第一的領先地位。除此之外，在高端品牌上也有優異表現。

該報告指出，在高端品牌方面，2023年，單車均價超過人民幣40萬元（約合台幣171萬元）的騰勢D9，連續多月奪得新能源MPV銷量冠軍；仰望U8在2023年11月開始交付，繼首個完整交付月以1,593輛銷量，一舉躋身全球百萬級豪車前列之後，在2024年1月以1,652輛的月銷量蟬聯百萬級新能源SUV銷量第一，成為自主汽車的新旗艦。

報導說，以上高端豪華品牌車型的熱銷顯著增強公司盈利水準的同時，極大提升了公司的品牌形象。因此，2024年及之後公司還將推出多款高端豪華車型，憑藉過硬的技術實力以及極致的產品力在高端市場取得領先地位。

據了解，自2月4日深交所正式啟動「品質回報雙提升」專項行動以來，比亞迪、格力電器、立訊精密等多家公司，陸續披露「品質回報雙提升」行動方案。

比亞迪日前披露的「品質回報雙提升」行動方案公告顯示，其行動方案包括以下幾個方面：包括踐行長期主義，做大做強主業、踐行以高品質公司治理為根的理念，提升規範運作水準、踐行以投資者為本的理念，與投資者共用成果；其次，踐行以投資者需求為導向的資訊披露理念，有效傳遞公司價值、增持回購雙管齊下，彰顯長足發展信心等。