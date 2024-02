烏克蘭戰爭即將滿2年,烏克蘭多次表達,最需要的是西方的戰鬥機,而且型式不拘。但是《澳洲金融評論報》(The Australian Financial Review)日前一篇報道稱,烏克蘭空軍高級官員嚴詞拒絕澳洲提出的41架F-18軍援方案,甚至直言不諱地說「我們不需要你們的飛行垃圾」,引發兩國之間的不愉快,那麼真相如何?

雖然烏克蘭空軍的首選是F-16,但是查閱去年的報導,他們也多次爭取獲得F-18。比如總統澤倫斯基在去年8月時,曾經主動向芬蘭要求能否取得退役的F-18戰機;更值得注意的是,那41架澳洲北部的封存F-18,還是烏克蘭駐澳洲大使麥羅什尼琴科 (Vasyl Myroshnychenko)在去年6月時,主動向澳洲方面提出檢視狀況。

曾有評論家認為,與F-16相比,擔任艦載戰鬥機的F-18,擁有更堅固的起落架與簡易修復能力,更適合烏克蘭因戰爭而受損的跑道,使它們能夠在短跑道上起飛和降落。所以至少在去年,烏克蘭既爭取F-16,也沒放棄F-18。

那麼,所謂「你們F-18是飛行垃圾」之說又何來呢?這很顯然是澳洲和烏克蘭之間,存在溝通不順暢造成的誤解。

新烏克蘭之聲 (The New Voice of Ukraine)報導,烏克蘭空軍發言人伊納特 (Yuriy Ihnat)在 2 月 1 日的臉書上寫道,烏克蘭確實未接收澳洲的F/A-18 戰鬥機,但是情況並非外界想象的那樣。

他在回應臉書貼文並引用《澳洲金融評論》文章時寫道,烏克蘭正在盡可能尋求「獲取西方戰機的可行途徑…如果不知道內情,就不要亂說。對於公共和私人飛機都有明確的立場。我們正在朝著我們的目標邁進……這很困難,但我們正在前進,儘管有外部和內部的敵人。」

報導稱,由於澳洲國防部不願配合烏克蘭對剩餘裝備的要求,兩國軍方的關係變得緊張。其中包括 MRH-90直升機,當烏克蘭去年 12 月提出要求時,這些直升機已經完全被拆除。

與許多其他國家不同,在俄烏戰爭爆發後,澳洲選擇不重新開放駐基輔大使館,從而減少了兩國之間的直接接觸。這導致雙方的談判與對話變得複雜。

另一方面,這41架F-18,是1984年服役的F-18A/B型戰機,是大黃蜂戰機家族中最早期的,而且在澳洲空軍的服役時間也很長,直到2021年才退役,已操作了37年。所以有一種可能是,這批戰機確實已到機體壽限,若要恢復到戰備狀態,還需要額外的機體強化與航電升級,所花費的金錢與時間都太多。

相比之下,北約國家的F-16戰機的數量更多,所以當丹麥與荷蘭決定撥付後,幾乎是不需要啟封與修復的過程,直接就可以交接給烏克蘭進行訓練。最後一個相當重要的原因是,如果烏克蘭同時運用兩種戰機,必然帶來雙倍的後勤挑戰,飛行員也需要學習另一種戰機,投入實戰的時間太,因此F-16換裝計畫更為優先,也是常情常理。