烏克蘭戰爭即將滿2年，烏克蘭多次表達，最需要的是西方的戰鬥機，而且型式不拘。但是《澳洲金融評論報》(The Australian Financial Review)日前一篇報道稱，烏克蘭空軍高級官員嚴詞拒絕澳洲提出的41架F-18軍援方案，甚至直言不諱地說「我們不需要你們的飛行垃圾」，引發兩國之間的不愉快，那麼真相如何?

雖然烏克蘭空軍的首選是F-16，但是查閱去年的報導，他們也多次爭取獲得F-18。比如總統澤倫斯基在去年8月時，曾經主動向芬蘭要求能否取得退役的F-18戰機；更值得注意的是，那41架澳洲北部的封存F-18，還是烏克蘭駐澳洲大使麥羅什尼琴科 (Vasyl Myroshnychenko)在去年6月時，主動向澳洲方面提出檢視狀況。

曾有評論家認為，與F-16相比，擔任艦載戰鬥機的F-18，擁有更堅固的起落架與簡易修復能力，更適合烏克蘭因戰爭而受損的跑道，使它們能夠在短跑道上起飛和降落。所以至少在去年，烏克蘭既爭取F-16，也沒放棄F-18。

那麼，所謂「你們F-18是飛行垃圾」之說又何來呢？這很顯然是澳洲和烏克蘭之間，存在溝通不順暢造成的誤解。

新烏克蘭之聲 (The New Voice of Ukraine)報導，烏克蘭空軍發言人伊納特 (Yuriy Ihnat)在 2 月 1 日的臉書上寫道，烏克蘭確實未接收澳洲的F/A-18 戰鬥機，但是情況並非外界想象的那樣。

他在回應臉書貼文並引用《澳洲金融評論》文章時寫道，烏克蘭正在盡可能尋求「獲取西方戰機的可行途徑…如果不知道內情，就不要亂說。對於公共和私人飛機都有明確的立場。我們正在朝著我們的目標邁進……這很困難，但我們正在前進，儘管有外部和內部的敵人。」

報導稱，由於澳洲國防部不願配合烏克蘭對剩餘裝備的要求，兩國軍方的關係變得緊張。其中包括 MRH-90直升機，當烏克蘭去年 12 月提出要求時，這些直升機已經完全被拆除。

與許多其他國家不同，在俄烏戰爭爆發後，澳洲選擇不重新開放駐基輔大使館，從而減少了兩國之間的直接接觸。這導致雙方的談判與對話變得複雜。

另一方面，這41架F-18，是1984年服役的F-18A/B型戰機，是大黃蜂戰機家族中最早期的，而且在澳洲空軍的服役時間也很長，直到2021年才退役，已操作了37年。所以有一種可能是，這批戰機確實已到機體壽限，若要恢復到戰備狀態，還需要額外的機體強化與航電升級，所花費的金錢與時間都太多。

相比之下，北約國家的F-16戰機的數量更多，所以當丹麥與荷蘭決定撥付後，幾乎是不需要啟封與修復的過程，直接就可以交接給烏克蘭進行訓練。最後一個相當重要的原因是，如果烏克蘭同時運用兩種戰機，必然帶來雙倍的後勤挑戰，飛行員也需要學習另一種戰機，投入實戰的時間太，因此F-16換裝計畫更為優先，也是常情常理。