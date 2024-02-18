台糖瘦肉精案尚未釐清，引發藍綠唇槍舌戰，對於民進黨立委林俊憲要台中市長盧秀燕到立法院為西布特羅事件備詢，台北市長蔣萬安怒批「亂了套，完全不符憲法體制」，並把矛頭指向高雄市長陳其邁，質疑陳其邁應該為了高雄辣椒粉案到立院備詢，對此，民進黨籍高市議員林智鴻回嗆，辣椒粉原料來自新北市，看來蔣萬安是要請新北市長侯友宜到立法院備詢。

對於蔣萬安指陳其邁應該為了高雄辣椒粉到立院備詢，林智鴻提出衛生局公文怒批，蔣萬安所說的「蘇丹紅成分辣椒粉」源頭是新北市廠商輸入，高雄市衛生局在接獲新北市衛生局通知後，第一時間就清查流向並對外公布，下架回收相關產品，看來蔣萬安是要請侯友宜到立法院備詢。

林智鴻狠酸，蔣萬安作為台北市長說得每句話都是媒體焦點，這次為了清除黨內異己，使用隔山打牛的招式消費高雄，以清除未來黨內競爭對手侯友宜，高招手法令人瞠目結舌。他希望蔣萬安在競爭國民黨未來黨內領導人時，應該要與黨內競爭者直球對決，若要相害侯友宜，不需要拉陳其邁下水。