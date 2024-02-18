大陸41歲女星賈玲畢業於中央戲劇學院相聲表演專業，她的相聲表演多次登上央視春晚，後參加綜藝節目走紅，首部導演作品《你好，李煥英》創票房佳績，更捧紅主演張小斐；近期賈玲執導的新作《熱辣滾燙》上映，賈玲為電影減重50公斤，整個人大變身，一組穿著黃色禮服的照片流出後收穫不少好評。

女星、導演賈玲新作《熱辣滾燙》上映後引起多方討論，其中討論最多的仍是體重過胖的賈玲為了電影減重50公斤，從壯碩的身材到勻稱比例，脫胎換骨的改變讓許多人一下認不出來，她18日在微博分享《熱辣滾燙》的主題曲，寫下「這是我寫的第一首歌，也是一直以來我最想說的：一切都來得及，記得愛自己。」

影片中開始是還原滾滾的她，身後螢幕是她努力運動的模樣，即使穿著特大號的衣服還是可以看到肚子上游泳圈的痕跡，賈玲不時躺在地上喘著粗氣，減重之路十分艱難，不過隨著影片放映，賈玲的身材已經小了一圈，直到中間她華麗變身，瘦身後的她穿著深V黃色禮服，大波浪長髮和高開衩長裙顯得十分纖細，兩個階段的她同框讓許多人感動。

大批粉絲留言：「變成黃色禮服大波浪的一瞬間真的熱淚盈眶好感動啊寶…你大波浪晚禮服真的超級超級超級漂亮！」、「姐姐你特別牛」、「大早上的就給我一個暴擊，姐姐過去和現在站在一起的時候哭暈了。