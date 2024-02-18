大陸國台辦17日指，兩岸漁民自古以來在廈金海域傳統漁場作業，根本不存在所謂「禁止、限制水域」一說。對此，民眾黨立委呼籲對岸，說法不要太武斷，既然國台辦和陸委會不談，起碼海基會和海協會要溝通，為了兩岸漁民福祉，仍要好好坐下來談。

「既然土地有分，水域怎麼會沒有分？」民眾黨立委林國成表示，從戒嚴到現在，還是有所謂的限制水域，國台辦過去也沒有定義過，他對國台辦的說法不以為然，這樣的說法會給台灣人民一種民霸道的感覺，他主張兩岸問題應該好好談，無論是透過官方或民間，沒有必要，因為一些事就吵到臉紅脖子粗。

林國成表示，若國台辦和陸委會不談，起碼海基會和海協會要溝通，兩岸人民沒有什麼不能談，不要再發生傷感情的事，他表示，多數人民對陸方仍是友善的，民眾黨也承認兩岸一家親，因此他呼籲國台辦，講話不要太武斷，這樣的說法有點傷到兩岸和平的基本概念，為了兩岸漁民福祉，仍要好好坐下來談。

民眾黨立委吳春城指出，兩岸處在敏感期，應互相多尊重，減少爭端發生！就像人與人之間，雖沒有法定距離界線，但如果造成對方的不舒服，就是逾界，善意者會有風度地後退，挑釁者就會藉勢藉端，沒完沒了。

吳春城呼籲，兩岸的漁權問題，最好能坐下來談，找出一套規則，避免類似事件再度發生，像是台日2013年有簽訂「漁業協議」，藉由擱置爭議，共享漁業資源，讓雙方重疊專屬經濟海域漁業問題獲得妥善安排。

民眾黨立委張啟楷呼籲海巡署公布事發現場錄影，還原當時真相。他質疑，海巡署稱已將事發現場錄影轉交司法單位，還說偵查不公開，等於放棄第一時間公佈真相，無法說服兩岸人民，實屬不智。

張啟楷呼籲，兩岸理性溝通，避免互嗆，像海洋委員會主委管碧玲的說法，就顯得比較理性務實。她引用具體數據，強調海巡署對大陸漁民，甚至貨船也好，充滿善意，救援案件沒有中斷過。