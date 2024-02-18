2024南投燈會17、18日晚間登場的「馬來貘LAIMO」無人機群飛秀，疑因展演用型號與申請型號不同臨時喊卡，南投縣議員林儒暘18日於臉書發文呼籲縣府對廠商裁罰並追究責任。（圖截自林儒暘臉書／潘虹恩南投傳真）

2024南投燈會17、18日晚間登場的「馬來貘LAIMO」無人機群飛秀，疑因展演用型號與申請型號不同臨時喊卡，南投縣府18日表示，廠商將於19日重新補送件，未釐清前不執行展演，求償與追責將待契約執行完再討論。不過，南投縣議員林儒暘呼籲縣府對廠商裁罰並追究責任。

林儒暘18日於臉書po文表示，有關南投燈會無人機取消多場問題，要求縣府對廠商裁罰並追究責任。他指出，先不論廠商對法規的不了解，「馬來貘LAIMO」無人機群飛秀3、4日場次也因「設備故障」臨時停演，顯現廠商對於無人機展演的專業度有待加強，要求縣府依契約對廠商裁罰並且必須追究責任，少演多少場就少付多少錢，人民的納稅錢不能被濫用。

「這樣的失誤不能再發生！」林儒暘說，罰款不能彌補民眾的失望，重大的表演活動不該出現爭議。有的民眾請假帶著全家大小，期待卻變成失望的回憶，呼籲南投縣政府必須檢討和加強法規的認知。

2024南投燈會「融耀，宜居城市」3日開幕以來狂吸約358萬參觀人次，尤其「馬來貘LAIMO」無人機群飛秀吸引許多遊客到訪。不過，交通部民航局17日前往南投燈會檢查發現活動使用之無人機，外觀、型式與展演單位4日申請時不同，南投縣府即公告，臨時取消當晚與18日登場的無人機群飛秀，不少民眾撲空感到失望。

觀光處說，廠商於現場指出，無人機長、寬、高及電池雖與登錄資料不同，但是使用相同韌體與電路版；另，現場使用之系統控制台為資安檢測後之介面改版程式，並當場開另台電腦展示。廠商19日將重新補送件，請民航局協助審認，未釐清前，18日廠商亦告知縣府確認不執行展演。

至於後續是否向廠商求償與追責？觀光處表示，因契約尚未履行完畢，尚無討論該部分，待後續契約執行完再行討論，縣府也不斷向廠商強調溝通務必照契約執行履約。