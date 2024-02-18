交通部去年11月才宣布今年3月1日起解除赴陸禁團令，但卻在農曆春節最後一個上班日，以幾近突襲的方式宣布即日起停止招攬赴大陸旅遊團，導致旅遊業全面炸鍋，叫苦連天。國民黨新科立委李彥秀質疑這是「納粹法學再現」，把懲處個案的法源規定當成通案全面禁止，法治兩字淪為笑話，觀光署不再是服務全民與業者的部門，而是聽從國安單位命令的血滴子。未來台人赴陸工作、就學、投資、交流，是否要一併禁止？

「組團赴陸觀光有損國家利益？民進黨下一個矛頭將指向誰？」李彥秀今(18日)在臉書發文指出，懂法律的人，都聽過一個名詞「納粹法學」。它是指納粹時期的司法與行政機關，慣於用巧妙的法律解釋方法，為自己踐踏人權、罔顧人民的各種作為擦脂抹粉。當時政府官員為了揣摩希特勒上意、攀附他的政策方針，施政無不「使命必達」，「法治」兩字淪為笑話。因此，納粹法學已成為法律人引以為戒的反面教材。

李彥秀直批，面對外界質疑「禁止組團赴陸」的法源依據，觀光署引用《發展觀光條例》第53條第1項與《旅行業管理規則》第49條第19款，「可笑至極！」《發展觀光條例》第53條第1項提到：「觀光旅館業、旅館業、旅行業、觀光遊樂業或民宿經營者，有…損害國家利益…者，處…罰鍰，並定期停止其營業之一部或全部，或廢止其營業執照或登記證。」

李彥秀質疑，法條的原意是，若Ａ業者「個案」的行為有損國家利益，可以處以罰鍰；情節重大者，可停止營業項目，或廢止執照或登記。處罰個案的既成行為，如何作為「通案」禁止組團赴陸觀光的依據？況且，宣布三月一日開放業者組團赴陸的是民進黨政府，現在一紙命令宣布組團赴陸有損「國家利益」的也是民進黨政府。「國家利益宛如月亮，初一十五不一樣，究竟是國家利益，還是政治利益？」

李彥秀強調，引用《發展觀光條例》第49條第19款：「旅行業不得有下列行為：…十九、經營旅行業務不遵守交通部觀光局管理監督之規定者。」更是循環論證。《發展觀光條例》第53條第1項既然無法作為管理監督依據，那旅行業又是不遵守什麼規定了？顯然觀光署不再是服務全民與業者的部門，而是聽從國安單位命令的血滴子，僅憑著一紙於法無據的「聖旨」，就扼殺了民眾的旅行規劃與業者的生存命脈。

「國安與獨裁往往只有一線之隔，納粹法學殷鑑不遠！」李彥秀表示，如果組團赴陸觀光有損國家利益，那台人赴陸工作、旅客赴陸自由行、學生赴陸就學、企業赴陸投資、藝人赴陸表演、社團赴陸交流，以及ECFA等，是否更是「有損國家利益」？未來是否要一併禁止？民進黨政府有責任與義務說清楚，拿台灣觀光業者祭旗後，下一個矛頭要指向誰？