大陸33歲女星徐冬冬近年在網路劇和電影都有好表現，而她擁有35E傲人上圍更被冠上「第一美胸」，去（2023）年8月她與大15歲舊愛尹子維復合，獲得各界祝福；沒想到徐冬冬與尹子維進度狂飆，她今（18）日宣布訂婚還秀出超大鑽戒，曝光婚禮進度「準備辦個流水席」，讓粉絲都嗨翻。

尹子維日前在微博分享一枚鑽戒照，掀起網友瘋猜與徐冬冬好事近了，今日徐冬冬證實他們已經訂婚，還曬出兩人濃情密意的合照，另一張是她無名指上戴著超大鑽戒的自拍，照片濾鏡上還寫著，「開心的就分享給大家」，足見她成為準人妻的喜悅。

徐冬冬今（18）日戴上鑽戒宣布與愛尹子維已經訂婚，還自曝婚禮進度。（圖／摘自徐冬冬微博）

另外徐冬冬也補充婚禮進度，坦承順利的話會選在哈爾濱舉辦流水席，想要請當地網友一起參加沾沾喜氣；還會為了洛杉磯的家人朋友們，舉辦小型婚禮；也會與香港的同事和朋友家人，進行一場簡單的聚會。

而過不久徐冬冬又發文提醒要參加流水席的人，他們不會收任何紅包和禮物，也希望大家不要開豪車，她與尹子維只想要收到大家的祝福，到時候見到他們送一句好話就行。