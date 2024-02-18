儘管華爾街對中國股票保持謹慎態度，但一些分析師建議投資者關注中國本土晶片公司，這些受到中國官方支持的半導體公司很可能是長期投資的機會。不過，分析師們也警告稱，投資這些公司需要有些耐心，因為要看到這些好處可能需要一段時間。

據美國財經媒體報導，巴克萊和桑福德．伯恩斯坦等華爾街投資公司認為，像中國北方華創和拓荊科技這樣的晶片公司有望成為像美國的應用材料公司和LAM公司一樣廣為人知的企業。

報導說，在美國限制獲取尖端半導體技術的影響下，中國國內晶片產業正迎來快速發展。這不僅是中國經濟的重要轉型，也為中國本土企業創造了巨大機遇，將在未來幾年獲得回報。

報導表示，隨著更多資源投入到這個行業，中國本土公司將蓬勃發展。儘管中國股市近期受到多方面因素的影響而波動，但投資者應該認識到，中國晶片產業的長遠發展前景仍然值得期待。

報導分析稱，面對美國出口限制，中國政府積極投入資金，努力打造本土供應鏈，將加速晶片產業的自給自足。華爾街對中國晶片企業的未來充滿信心，認為它們有望成為長期投資的贏家。

分析師估計，到2024年，中國晶片公司的銷售額將大幅增長。儘管目前中國晶片公司在中國股市的表現略遜於美國同行，但隨著中國晶片產業的不斷壯大，其潛力和價值將逐漸凸顯出來。

不過，中國在實現半導體自給自足的道路上仍面臨不小的挑戰，隨著中國政府資金的投入和本土企業的崛起，中國半導體產業正處於蓬勃發展的階段，未來幾年中國在全球半導體市場的地位將逐步提升。