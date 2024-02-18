車禍現場一片凌亂，貨車駕駛救出無生命跡象，送醫搶救。（翻攝畫面）

台中市18日晚間發生一起重大車禍，大甲區北堤東路六股橋往東約1公里處，1輛遊覽車與貨車不明原因相撞，造成貨車翻覆，貨車司機當場OHCA，遊覽車車頭全毀，當時1名美食直播主「肥大叔」就在遊覽車上，他奔逃車外，機靈開臉書直播，要線上網友協助確認車禍地點並報警，有眼尖網友認出留言「大甲北堤東路」，協助報案，才讓警消快速抵達現場救人。

車禍現場一片凌亂，遊覽車與貨車對撞，衝擊力道強大，讓遊覽車上24人受到驚嚇，其中7人受傷送醫，而貨車因巨大撞擊車子當場翻覆、車體變形，56歲吳姓司機當場OHCA，經送醫急救後暫時恢復生命跡象，仍未脫險，42歲羅姓男遊覽車司機頭、手均擦傷，意識清楚。

遊覽車上共有24人，當天是台中某知名網路美食直播平台的員工旅遊包車旅遊回到台中，百萬美食直播主在車禍當時開臉書直播向粉絲求援，由於車禍地點現場漆黑，最後有名網友認出該車禍地點，指出是「大甲北堤東路」，報警處理。

車禍現場一片凌亂，貨車駕駛救出無生命跡象，送醫搶救。（翻攝畫面）

現場有遊覽車乘客向警方指稱，疑似聞到貨車駕駛身上有酒味，懷疑是否酒駕上路才釀禍？但警方表示，當事人仍在昏迷搶救中，須進一步抽血檢驗，才能確認有無酒駕情事，至於車禍肇事原因，仍待警方進一步調查釐清。

台中市消防局指出，光田91車載送1女性大人、1男性小孩、1女性小孩，送往大甲光田醫院。三義91車載送42歲遊覽車男司機，當時意識清楚，送往大甲光田醫院。幼獅91車載送當場OHCA的60歲貨車男司機，送往大甲光田醫院。苑裡91車載送導遊小姐，當時意識模糊，送往大甲李綜合醫院。外埔91車載送42歲女性乘客，送往大甲李綜合醫院救治。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！