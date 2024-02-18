伊朗禁止蘋果iPhone手機售賣與使用，結果卻造成詐騙集團的機會。一家公司對外聲稱提供廉價 iPhone，騙得3500萬美元(約10億新台幣）。目前僅一人被捕，更多人被通緝。

半島電視(Aljazeera)報導，伊朗負責經濟犯罪的執法部門週五表示，犯案的是名為「庫拉許」(Kourosh Company)的電信公司，目前主要嫌疑人已潛逃，只有一名「主要成員」被捕，另有兩人被通緝。

聲明稱，經與司法部門協調，「涉及此案主要嫌疑人財產已全部被沒收」，但沒有透露多少資產。

從去年開始，伊朗禁止美國蘋果公司所有的新iPhone在伊朗註冊，今年禁令延長，影響所有 iPhone 15 機型。所有進口到伊朗的手機，都必須在入境時進行登記（即使是遊客的手機），否則它們將被視為違禁品，並且任何當地 SIM 卡的網路使用期限僅為一個月。

不過，喜愛蘋果手機的伊朗人還是想辦法取得，包括iPhone 14 、15 手機以走私的方式進入伊朗，成為黑市商品，在德黑蘭和全國各地的地下商店裡很容易找到，但禁令造成了混亂。

程式達人找到臨時的解決辦法，透過臨時VPN繞過網路禁令，但手機仍然可能在一段時間後失去網路。

另一方面，這項禁令也創造了另一個價格過高的黑市， iPhone 13（蘋果最後一款在伊朗可正式發售的手機）變得極度搶手，成本飆升至國際市場的數倍。

可在伊朗註冊的基礎級 iPhone 13 Pro 週日在德黑蘭商店的售價，高達離譜的13 億里亞爾，相當於2300 美元(7.2萬新台幣)。

由於美國的嚴厲制裁，伊朗與全球市場隔絕，像蘋果這樣的大型製造商，在伊朗沒有官方供應商。當地供應商也會以外幣匯率變動為由，定期調整價格，整體情況使得大多數伊朗人買不起許多手機。

當局聲稱必須禁止iPhone，因為在伊朗最需要的時候進口iPhone會花費寶貴的外匯，但他們並沒有禁止任何其他非美國手機。比如三星頂級旗艦產品於 2 月初在伊朗註冊並上市。

總之，這種局面給了騙子公司絕佳的機會，該公司最初自稱為伊朗「最大的手機維修公司」，並告訴客戶，他們可以用2 億里亞爾（360美元）或更低的折扣價，格向客戶出售iPhone，只是交付必須等待幾個星期。

目前尚不清楚他們是否真的有廉價蘋果手機，不過詐騙首謀，27歲的謝里夫安(Amirhossein Sharifian)已潛逃到土耳其。據報道，該公司已騙得3,500萬美元(約10億新台幣）。