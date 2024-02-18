每到過年，不少人都會趁著領到年終獎金或紅包來買彩券試試手氣，而許多人都會選擇買氣較旺的彩券行，認為開出大獎的機會可能比較大。但一名男網友透露，他卻是在女友的2度示意下，跑到一家沒什麼人光顧的彩券行，沒想到才買一張刮刮樂，就刮中10萬元大獎！

這名男網友在Dcard上以「女生的第六感（刮刮樂」為標題發文，講述這個神奇經歷。他一開始就強調自己不是台彩員工，發文也不是幫台彩打業配，還幽默表示，之前也沒想過台彩能讓他賺到錢。

原PO表示，今年過年他依照往例去買2000元刮刮樂。初一當天自己先買一張中了1000，再跟家人合買一張中了5000，平分2500元，可是他之後又去買了一張500沒中，等於沒賠也沒賺。

後來他開車與女友去找其他彩券行試手氣，經過一間冷清的彩券行時，女友突然開口，「這間啦，這間沒什麼人我感覺有耶」。他不以為意，和一般人看法一樣，認為沒有買氣怎麼會開出大獎，所以還是去了另一家他想去的店。不出意料再度槓龜。

不過神奇的是，隔天初二又經過這家冷清的彩券行，女友再次提議去刮刮看，他想說錢包剛好剩2000，來試一次看看。前面幾區遊戲區都刮完時，一個號碼都沒中，原本心想這次又要槓龜，卻沒料到刮到最後一區時居然中了10萬元。扣完稅還領到79600。

他驚訝表示，「我開始相信女人的第六感是準的」，還搞笑提醒「各位男士朋友皮要繃緊，在外面不要亂來」，最後還附上中獎的刮刮樂照片。他的神奇經歷引起網友熱議，「好幸運，真的要讓你中，一張就中了，不會刮一本才中」、「女友可以借C一下嗎」、「恭喜啊，借好運cccccccc」、「還好最後有聽話」。