據移民署統計，截至2023年底失聯移工累計已達8萬6523人、增加近6000人、平均每天約17名移工失聯，並以製造業失聯達4萬9318人最多，勞動部調查也顯示，過去6年約有半數的製造業及營建業雇主反映聘僱的移工失聯，顯示移工失聯問題嚴重。PTT鄉民表示「所以補印度移工進來，懂了沒」、「就這種管理還敢進口印度移工」、「以後滿街失聯印度移工」、「這些人沒有指紋、身份，犯罪問題很多」、「安全網大破洞」

根據《工商時報》報導，勞動部調查指出，產業移工的雇主運用移工最困擾除了有68.2％為語言不通外，其次有34％的雇主反映發生行蹤不明失聯情形讓其困擾，至於失聯的原因，有68.6％的事業面雇主認為為受其他人慫恿、轉介，其次為希望獲得較高待遇及賭博欠債或犯法逃逸等。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長蘇裕國表示，雖然失聯移工人數持續增加，但發生率則下降，相較前年增加逾1萬5000人已有改善，未來會持續從預防面、查處面及政策面執行，預防面如海外仲介選工的管理機制，預計會在今年3月啟動首波海外仲介因失聯率過高遭停權，查處面則會與移民署持續加強規劃，政策面則放寬移工可轉任至中階技術人力，不受在台年限限制。

PTT鄉民表示「所以要印度移工進來補啊，嘻嘻」、「新南向大成功」、「然後再開放印度移工進來？鬼才」、「感謝黨」、「就這種管理還敢進口印度男，笑爛」、「耶！地下經濟繁榮」、「台灣現在路上是逃逸移工多，還是逃逸通緝犯多」、「哭德粉＋86000」、「40％想看到的台灣」、「蔡英文：看我幹嘛？」、「去菜市場可以抓一堆」、「當黑數大到行政機關無法負荷程度就是擺爛」、「以後滿街失聯印度移工」。

還有人說「老人化嚴重的雲嘉南，傳產多的工業區桃竹苗，其他就是黑道控制的八大」、「到時候發生什麼一定說個案，我預知了」、「這些人也沒有指紋、身份，犯罪問題很多」、「安全網大破洞」、「去餐飲店跟工地一大堆」、「只要檢舉有獎金，一下就捉完了」、「全台灣只有移民署不知道失聯外勞躲哪？山區的小屋，桃園的工地，有去執法嗎？」、「有時候移民署接到逃逸外勞通報，外勞剛好就搬家了，很巧的」。