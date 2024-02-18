據《央視新聞》消息，當地時間18日，中國國產商用飛機C919在2024年新加坡航空展的飛行預演上亮相，這是中國國產大飛機首次在海外試飛。

《快科技》新加坡航空展將於2月20日至25日舉行，航展期間，5架國產商用飛機將與公眾見面，C919和ARJ21飛機還將進行飛行表演。這是大陸國產大飛機第一次在國外亮相，也是大陸國產商用飛機首次在海外組團亮相。

報導說，ARJ21是中國自主研製的噴氣式支線客機，最大載客量97人，已安全運送旅客超1100萬人次。此外，極受矚目的C919是中國自主研製的噴氣式幹線客機，最大載客量192人，2022年交付首家用戶，目前已投入商業運營。

據悉，2023年5月28日，東航全球首架交付C919大飛機在「上海虹橋往返北京首都」航線商業首航成功。自2023年5月29日起，C919大飛機開始執飛「上海虹橋往返成都天府」定期航線。