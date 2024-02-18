大陸18日結束春節假期，正式開工。大陸國務院總理李強18日主持召開國務院第三次全體會議指出，要多做有利於提振信心和預期的事，保持政策制定和執行的一致性、穩定性；堅持用改革的辦法解決前進中的問題，勇於打破思維定勢和路徑依賴。