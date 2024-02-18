新華社報導，李強表示，以務實有力的行動來提振全社會的信心，奮力搶抓工作先機，力爭各項工作盡快取得實效，以實幹實績取信於民；要事不避難，攻堅克難，按照系統觀念深入謀劃和推進工作，不斷增強工作的創造性引領性，全力推動矛盾問題解決。

李強提到，要提升效能，強化合力，進一步增強全局意識大局觀念，主動跨前一步抓工作，用好宏觀政策取向一致性評估機制。

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