新華社報導，李強表示，以務實有力的行動來提振全社會的信心，奮力搶抓工作先機，力爭各項工作盡快取得實效，以實幹實績取信於民；要事不避難，攻堅克難，按照系統觀念深入謀劃和推進工作，不斷增強工作的創造性引領性，全力推動矛盾問題解決。
李強提到，要提升效能，強化合力，進一步增強全局意識大局觀念，主動跨前一步抓工作，用好宏觀政策取向一致性評估機制。
大陸18日結束春節假期，正式開工。大陸國務院總理李強18日主持召開國務院第三次全體會議指出，要多做有利於提振信心和預期的事，保持政策制定和執行的一致性、穩定性；堅持用改革的辦法解決前進中的問題，勇於打破思維定勢和路徑依賴。
新華社報導，李強表示，以務實有力的行動來提振全社會的信心，奮力搶抓工作先機，力爭各項工作盡快取得實效，以實幹實績取信於民；要事不避難，攻堅克難，按照系統觀念深入謀劃和推進工作，不斷增強工作的創造性引領性，全力推動矛盾問題解決。
李強提到，要提升效能，強化合力，進一步增強全局意識大局觀念，主動跨前一步抓工作，用好宏觀政策取向一致性評估機制。
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