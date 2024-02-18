春節連假期間台南市1名男子購買1包知名品牌的豆乾後，經打開食用時，竟然發現內有1隻疑似老鼠的乾屍，讓他嚇得當場吐出來。台南市政府衛生局18日表示，經查該豆乾是台中市某工廠生產，除派員前往購買地點稽查，也將移轉給台中市政府衛生局查處。

台南市議員盧崑福指出，日前接獲該名市民投訴，指稱上周買了1包豆乾，打開食用時，還覺得滿好吃的，但吃了多塊後，卻發現包裝內有1隻疑似老鼠的乾屍，無論形體、頭部、眼睛、皮毛和四肢都十分清晰，讓他當場嚇壞了，除馬上將嘴巴內的東西吐出來，還一直覺得很不舒服。

盧崑福認為，該男子購買的豆乾是台中市某食品公司生產，有效日期是2024年9月29日，當事人發現有問題後，立即向台南市政府衛生局通報。

盧崑福還強調，這是重大食安問題，衛生單位應該立即追查，嚴懲不法，還應要求同一批號的豆乾食品必須立即下架，以確保消費者食品安全。

台南市政府衛生局說，昨天接獲民眾通報後，因該食品生產工廠在台中市，該局除將派人前往購買地點稽查外，也將移轉給台中市政府衛生局查處。