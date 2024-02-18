民進黨主席賴清德當選2024總統，外界關注520就職後的府院黨布局，尤其在國會三黨不過半的態勢下，首任閣揆人選會是重中之重。針對行政院長人選？媒體人吳子嘉大膽預測，百分之百不是民進黨籍；媒體人張禹宣聽了大吃一驚問，「真的假的？」

網友18日在《董事長開講》網路直播節目中問到，吳董推測行政院長是誰？吳子嘉預測認為，確定保證百分之百不是民進黨籍。張禹宣聽了吃驚問，「真的假的？」吳子嘉回應說，「絕對不會是(民進黨籍)」，就是無黨籍，很簡單，因為賴清德當總統，只拿到40%的選票，所以他重要的事情是，拿到50%的民調，而幫他把民調加分的人，不會在民進黨內 ，一定學界，重要產業界的重量級學者，可能是中央研究院院士級的學者。

吳子嘉認為，未來行政院長可能是中央研究院重量級的學者，跟產業界有密切關係，也就是由跟科技有關以及具國際聲望的人來擔任，也許當個半年，就換新潮流的人。