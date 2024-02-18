陳沂前陣子遭陌生男子毆打，18日她宣布和Toyz合體直播，笑稱是「絕命雙排」，兩人晚間9點20分左右開播，觀看直播人數一度飆升到6千多人，兩人聊到網路生態，Toyz兩度幫陳沂弄麥克風，讓網友直呼：「在一起」。

陳沂18日稍早在facebook發出與Toyz的合照，預告晚上9點會和Toyz合體直播，戲稱兩人是：「絕命雙排」。直播第一次因技術原因關閉，第二次直播才成功弄好，陳沂也現身小劉會客室大聊被打事件，Toyz首度坦言被超哥打的第一真實想法：「好，你完蛋了」，自認心態很病態，畢竟超哥是有一定地位的人。

陳沂聊到前陣子去香港，有粉絲上前要合照，陳沂有點PTSD創傷後壓力症候群，粉絲一湊近陳沂就往後退，謝忻還上前擋，瓜哥也上前幫忙，Toyz則提到朋友群組有討論一個圍毆的影片，因為事主欠錢不還，但當其他朋友都在笑被打的那人時，Toyz笑不出來，可能會產生代入心理，但他也沒有害怕。

陳沂也說自認和Toyz很像：「我們兩個是一模一樣的，想法都一樣」，被打後有想一度過要收斂一點，但會更做自己，這讓Toyz直回：「被打剛好」，他也有一瞬間想過改變，不過他和陳沂不同，沒有殷實的家底支持，所以還是維持這樣的人設就好。

Toyz和陳沂一起直播。（圖／翻攝自浪LIVE直播）

過程中Toyz開玩笑：「我以前不了解你，但了解之後發現，你被打真的是剛好」，陳沂談到一開始其實是不理解被酸民罵，但後來把流量轉變成錢之後就不在乎了，被問有無男朋友，陳沂直言單身，也反問Toyz的感情狀態，Toyz回答有女朋友，至於求婚還要再想想，畢竟身上背著很多案子，也希望感情能保有隱私。他直播中大讚陳沂口才很好，對答都比很多人好。

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