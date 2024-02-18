韓國人氣性感女神「DJ SODA」（黃素熙）以超火辣身材，加上用音樂帶動現場的超強實力，讓她經常受到世界各地的音樂節表演，近期也多次來台工作和旅遊，擄獲不少台灣粉絲。日前DJ SODA上傳大尺度泡湯影片，好身材被看光外，也遭懷疑影片是「男友拍的」；今（18）日她急澄清，公開掌鏡人身分。

DJ SODA在16日於社群上分享一段30秒泡湯影片，全程身上只裹著一條浴巾，從水裡起來後凹凸有致的身材全現形，有料上圍更是差點包不住；而泡湯片曝光後，也被眾人懷疑是「男友視角」，瘋猜DJ SODA是不是戀愛了。

DJ SODA日前公開的泡湯片遭網友懷疑是男友拍的。（圖／摘自DJ SODA Instagram）

對此，DJ SODA今日在臉書發文澄清，一開頭就強調自己沒有男朋友，影片掌鏡人是一位在台灣很照顧她的姊姊，還不忘感謝對方，「我很感謝她在台灣的過年期間帶我一起去北投泡溫泉和到處玩」；許多網友很意外DJ SODA如此認真回答眾人的疑惑，更驚訝她用中文澄清。

有粉絲想起DJ SODA去（2023）年底上節目透露曾與台灣男生交往過，還說男星阿Ken是她的理想型，被問及目前感情狀態，她也大方說自己單身。