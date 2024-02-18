緬甸接收首批 FTC-2000G輕型戰機

據陸媒報導，在近期持續多月的緬甸北部地方衝突當中，緬甸政府軍裝備的中國FTC2000G戰鬥機多次被擊落，外界懷疑這款造價低廉的戰機或是因為性能不足而容易被擊落。更具戲劇性的是，擊落這款中國造戰機的武器可能也是中國生產的前衛2防空導彈，但此一消息仍有待核實。

據《騰訊網》報導，FTC2000G戰鬥機的另一個客戶奈及利亞，也在戰場上遭受了一些損失。FTC2000G號稱「世界最便宜4代戰機」，其造價低廉，單價不足1000萬美元，外界質疑它多次被擊落有可能是性能上的缺陷。

報導說，這架飛機是中航工業貴州飛機公司推出的一款輕型多用途4代戰機，原型是FTC2000山鷹高級教練機。而在實際的對外武器貿易中，客戶大多把山鷹當做輕型多用途戰機使用，而不是當做高級教練機。山鷹高教機配備有較先進的中國製造航電設備，可以使用多個型號的中國製導彈，獲得一些國外客戶的青睞，貴州飛機公司因此在山鷹的基礎上強化了作戰能力，以輕型多用途戰機新型號FTC2000G推上國際軍火市場，價格據稱不到1000萬美元，僅有950萬美元，而且還保留了一部份教練機的功能。

FTC2000G號稱「世界最便宜4代戰機」，其造價低廉，單價不足1000萬美元。（圖／騰訊網）

報導指出，FTC2000G戰鬥機具備使用霹靂12、霹靂8空對空導彈的能力，可以執行超視距空戰和格鬥空戰，也能裝備中國出口的「雷石」系列制導炸彈、C702反艦導彈等，可以支援對地面與水面轟炸任務。

不過，FTC2000G戰機推出後得到多個國家的訂單，幾年下來已有多架被擊落。原因主要還是一分錢一分貨，FTC2000G因為成本限制，缺乏有效的紅外和電子對抗手段，面對防空導彈時候的生存力就會比主流戰鬥機更差一些。例如先前在緬北地區衝突當中，被中國製前衛2防空導彈擊落FTC2000G戰機，如果它擁有一套紅外對抗設備，或有紅外干擾彈，就有較大概率逃離攻擊。

其次，FTC2000G的客戶水準也比較有限，不管是奈及利亞還是緬甸，他們的空軍訓練水準差，戰術思想落後，經費有限，無法採購足夠的制導彈藥，在採用低空投彈時容易被單兵防空導彈擊落。

與FTC2000G同樣的價格在中國可以購買性能強大的「彩虹5」或者「翼龍2」無人機，對地打擊效率或許比FTC2000G戰鬥機更高，但是它們不具備空戰能力。如果經費足夠，就可購入2000萬到3000萬美元單價的戰鬥機，或是選擇4000千萬美元以上的梟龍戰機。但是經費還是這些小國家提升軍事實力最大的問題，這些國家買戰機多半也是為了好看，在實際軍事衝突中能發揮的作用有限。