去年底環境部曾表示PM2.5年平均值將加嚴，並於今年上半年啟動修法，長期關注環保政策的前台北市環保局長劉銘龍在臉書發文，指美方已將PM2.5年度標準，從每立方公尺空氣12微克強化至9微克，而我國標準仍為15微克，盼醫師背景的準總統賴清德不要選前承諾、選後忘記，應在今年訂出新空品標準，保護民眾健康。

劉銘龍在臉書指出，近日美國太空總署NASA飛機飛抵臺灣，執行亞洲空氣品質機載和衛星調查計畫（ASIA-AQ）計畫。這次實驗飛行取得的資料，對於未來衛星的校驗、空品模式的精進、汙染來源的解析及汙染管制策略訂定提供科學的資料。

劉銘龍說，美國環保署也在二月初加嚴其國家環境空氣品質標準，將細懸浮微粒（PM2.5）年度標準，從每立方公尺空氣12微克強化至9微克。美國環保署表示，這項標準的更新將可預防多達4500人過早死亡和29萬個工作天損失，在2032年產生高達460億美元的淨健康效益。從這項行動中每花費1美元，在2032年就能產生高達77美元的健康效益。

劉銘龍續指，我國現行細懸浮微（PM2.5）年度標準每立方公尺空氣15微克（15μg／m³），是在2012年5月由當時環保署公告，多年來學界與環團不斷呼籲應該檢討加嚴，以有效保障民眾健康，原因在於PM2.5在相當低的濃度對健康仍有影響。去年底環境部曾表示PM2.5年平均值將加嚴，並於今年上半年啟動修法。

「希望這次不是選前承諾，選後忘記！」劉銘龍呼籲，520即將就任的準總統賴清德是醫師出身，相信對於民眾健康保護更有所感。期待新人新政，今年就能看到臺灣早該急起直追的新空品標準。