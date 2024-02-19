依據外國代理人登記法（FARA）所披露資料，日本駐美國大使館去年新簽約三家公司包括Ballard Partners、theGROUP D.C和West Wing Writers，讓其簽約的遊說公司達20家。
最受關注是Ballard Partners。其總裁巴拉德（Brian Ballard）跟川普關係密切，據傳兩人認識近30年。川普2017年1月宣誓就職後不久，他就在華府開設辦公室，2018年被政治新聞網Politico形容為川普執政下華府最有力說客。
巴拉德對客戶表示，川普提出美國優先，若要當美國盟友就要成為美國的朋友，而川普是最值得交的朋友。
theGROUP D.C跟由眾院議員組成的「黑人國會議員連線」（Congressional Black Caucus）關係密切。West Wing Writers由前總統柯林頓的演講稿撰團隊創立。若川普回鍋，Ballard Partners所發揮影響力不是另兩家能相提並論。
根據追蹤選舉財務和遊說數據的非營利組織OpenSecrets資料，日本政府2023年在美國遊說相關支出4,934萬美元，分別較2022年、2019年和2015年增加13.4％、28.5％和82.5％，顯示其為川普可能再上台而增加遊說支出。
相較之下，韓國對川普可能再執政態勢維持低調立場。知情者表示韓國總統尹錫悅指示駐美大使館不要根川普團隊接觸，以免破壞與拜登政府之間的關係。
OpenSecrets資料顯示，韓國政府2023年在美國遊說相關支出1,208萬美元，較2022年腰斬55.6％。這更凸出日本政府為川普可能回歸而做準備。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。