陸國產鯤龍AG600M水陸兩棲機新年試飛

據航空工業官方微信介紹，中國自主研製的大型水陸兩棲飛機鯤龍AG600M近期在內蒙海拉爾完成最後一項高寒試飛任務，這次為期約2周的試飛任務別別在零下20℃至零下40℃條件下進行全機各系統功能性能試驗，也是鯤龍自首飛以來執行的距離最長、航路環境最複雜的轉場任務。

據《快科技》報導，在這次高寒試飛任務中，鯤龍水陸兩棲飛機的動力裝置系統、燃油系統、液壓系統、飛控系統、航電系統、起落架系統等關鍵系統通過了高寒地面試驗和試飛驗證，未來可滿足中國全疆域範圍內的森林、消防、搜索、救援等多領域使用需求。

中國自主研製的大型水陸兩棲飛機鯤龍AG600M近期完成最後一項高寒試飛任務。（圖／快科技）

報導說，2架鯤龍AG600M（1003、1005）水陸兩棲飛機分別於1月22日、30日，歷經近6小時2200餘公里的長途跋涉，先後轉場至內蒙古海拉爾東山機場，開啟低溫環境相關驗證任務。這也是自首飛以來，鯤龍水陸兩棲飛機執行的距離最長、航路環境最複雜的轉場任務。

此次海拉爾高寒專項試飛驗證持續約2周，鯤龍先後完成了在零下20℃至零下40℃條件下全機各系統功能性能試驗，驗證了飛機低溫、除霜、除雪等使用維修程式，為適航取證和後續低溫環境下的使用維護奠定了堅實基礎。

鯤龍水陸兩棲飛機各系統通過了高寒地面試驗和試飛驗證。（圖／快科技）

據瞭解，鯤龍AG600M滅火型飛機研製工作已全面進入適航符合性驗證的攻堅階段，計畫2024年取得型號合格證。自今年元旦以來，項目研製全線開年即衝刺，在大陸各地全面加速推進適航符合性試驗試飛任務。