嘉義大學特聘教授兼農學院長沈榮壽的父親2月8日去世，2月14日母親也過世，夫妻同年同月生、同年同月往生，同享耆壽92歲，19日告別式，夫妻倆鰜鰈情深，兒孫滿堂，兒孫們相信父親在14日情人節接走母親，攜手到天上做比翼鳥。

沈麗山老先生與妻子沈游玉治都出生於1933年7月，今年2月相繼過世，結褵逾70載，他們住嘉義縣水上鄉務農，早年農村生活艱苦，他們含莘茹苦養育4名兒女，兩名兒子沈榮壽、沈榮祿都任教於嘉義大學。

沈榮祿在臉書PO文說，父親在頭七日2月14情人節接走媽媽，真的很浪漫，頌經西藏喇嘛開釋的話「夫妻一起善終，百年難得一見的福報」，也如同白居易的詩「在天願做比翼鳥，在地願為連理枝，天長地久有時盡，此「愛」綿綿無絕期」，這是他的父母真實甜蜜浪漫的愛情故事。

沈榮祿追思感念父母親教誨的3件事，「再苦再窮，不能窮子女教育」、「可以做錯事，但不能說謊」、「天公疼憨人，憨憨吃天公」，這3個理念教養出子孫拿博士、事業有成，因而沈父曾榮獲模範父親。