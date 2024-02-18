2024大選才剛落幕，藍綠白已經開始布局2026地方選舉，並物色適合出征六都首長的戰將。桃園部分，市長張善政挾連任之勢，綠白若推鄭運鵬、賴香伶恐難一爭。媒體人董智森強調，副閣揆鄭文燦曾當八年桃園市長，地方經營非常努力，民進黨是有機會出這張牌的，但勝算也不高。

董智森18日在《週末大爆卦》節目表示，鄭文燦過去當了八年桃園市長，但2022丟掉了，讓鄭運鵬落選，而且丟掉了6席立委，這個其實對他很難堪。所以現在有人講：鄭文燦應該回來選！展現你的實力。「有啊，鄭文燦最近被點名。而且...鄭運鵬要選贏，大概也不太容易啦！」

主持人李珮瑄說，而且鄭文燦要等閣揆，看起來也難？「現在很難！」董智森直言，「因為他丟掉桃園市、又丟掉立委，又有一些爭議可以做文章，那個影帶什麼的可以被人家拿來講，對他來說都很不利。所以鄭文燦如果回來選的話，我覺得他的勝算也不高！」

董智森提到，宜蘭過去是民進黨的民主聖地，民進黨裡面最稱頌的人叫陳定南，陳定南當完兩年宜蘭縣長後，到台北來當法務部長，然後再回去選宜蘭縣長，落選！輸給呂國華。呂國華以前是前立委林建榮的助理，大家想說：怎麼會這樣？「因為你有時候再回去選齁，風險很大！」

董智森指出，就是有時候你覺得：我在地方很有經驗。李珮瑄說，可能你有實力，但是你沒有持續經營？「有人就覺得說：你部長都當過了，還回來當我們這種地方小官，對不對？因為宜蘭也算是比較小的縣嘛。」所以對鄭文燦來說，如果大家一再呼籲他去選的話，他到時候怕人家講他怯戰？所以民進黨出鄭文燦這張牌的機會蠻大的！李珮瑄問：蠻大的？「因為沒有其他人啊！」董智森說。

李珮瑄說，如果張善政真的對上鄭運鵬、賴香伶，這兩個都是落選立委？董智森強調，因為賴香伶那時候在選的狀況，對整個選舉的影響不大。「賴香伶是我們的好朋友，可是她選區域立委、桃園市長，票都不太高！何況柯文哲在這裡的選票也不是非常高。

董智森說，所以民進黨如果出鄭文燦這張牌，是有機會的，因為鄭文燦在桃園經營非常努力，「尤其經營藍營的社團！我非常多朋友是藍營社團的負責人啊，鄭文燦對他多好啊！平常還打電話去噓寒問暖：看有什麼需要，我們可以幫你！資源的挹注也不手軟。鄭文燦有他的本事！」