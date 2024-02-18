苗栗通霄、苑裡地區發生多起火警。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

近日是客家掃墓高峰期，苗栗縣通霄、苑裡鎮18日接連發生至少5起公墓火警，另在苑裡鎮也有1間鐵皮倉庫起火，消防弟兄光是救災就疲於奔命。

每年1、2月苗栗縣會颳起強勁的東北季風，元宵節前後是苗栗客家人傳統掃墓祭祖季節，民眾到墓地整理雜草、燃放鞭炮，經常不慎引發火災，加上風勢助長，使得各鄉鎮市消防分隊不停接到火災案件，消防人員不是在公墓救災，就是前往公墓火警的路上，通霄、苑裡鎮地區，今下午陸續發生5件公墓火警，讓消防人員疲於奔命。

另外，苑裡鎮南勢里1間鐵皮屋倉庫，下午4點多發生火災，由於屋內堆滿木材，使得火勢延燒迅速，縣府消防局調派苑裡、三義分隊共8車、16人前往救援，通苑五南救難協會等單位也到場協助疏導交通。

火勢造成鐵皮倉庫約15坪雜物付之一炬，消防人員水線布設2公里長，歷經3個多小時才將火勢撲滅，所幸未造成人員傷亡。

消防局提醒民眾掃墓時要記得「4不2記得」要訣，包括不放爆竹煙火、不任意燒雜草、不讓冥紙飛揚、不隨意丟煙蒂，還有要記得撲滅餘燼、記得隨手收拾垃圾，若不慎引發火災，會違反空汙法、公共危險罪等法令。