43歲馬來西亞男星鍾盛忠11日透露父親因吸入鞭炮的煙塵，導致氣喘發作，情況十分嚴重，有呼吸困難、僵硬、發紫等症狀，心跳一度停止，做了幾次搶救靠儀器維持生命，經歷多天昏迷，父親最後仍然病逝，鍾盛忠悲慟趴在棺材前的照片也流出，令人心酸。

鍾盛忠17日宣佈父親離世消息，18日發出趴在棺材前的照片，痛苦表示：「從小到大最害怕，常常發惡夢的事情終究還是發生了，多希望只是一場惡夢！」他不忘提醒大眾：「大家記得給父母更多的愛，珍惜身邊人，把握當下」，並感謝前來安慰和祝福的朋友與親戚們「真的很有心」。

貼文發出後許多網友安慰：「節哀順變」、「南無阿彌陀佛」、「他會繼續守護你們的」、「鐘爸爸一定不想看到你這麼難過，你要堅強加油」、「鐘爸永遠在我們心中」、「好好照顧自己和家人」。

17日鍾盛忠父親離世，他晚間發布與父母的合照貼文，難過寫下：「爸爸還是離開了，謝謝你為我做的一切，我永遠都會記得，永遠感恩，來世一定要再做你的兒子！爸爸，在另一個世界要過得幸福，要想我哦」，哀傷情緒讓大批網友心疼，而鍾盛忠以春節賀年歌曲聞名，如今每年過節都會想到父親忌日，想必心情肯定不好受。