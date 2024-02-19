回顧2023年詭譎多變的房市狀態，赫然發現無論局勢如何，買房優先以地段為考量都是不變的道理，若能同時跟上政府資源與建商腳步，就能選中保值地段，此標準放諸六都皆是如此。盤點高雄買房重點熱區，消費者目光多以半導體S廊帶的楠梓、左營或近年民間企業開始挹注資源的亞灣區為優先，如有待開發的橋頭新市鎮，在科技園區加持下，已經出現單坪成交38萬的消息，至於亞灣區周邊更是屢破天花板價。

正當大家關注北高、南高之際，反倒容易忽略即將蛻變的高雄火車站門戶計畫，預期透過新火車站再造周邊商圈，近日高雄火車站捷運商場以動漫主題「高雄駅一番街」帶入新的年輕人潮就是另一見證，而火車站旁的商辦與旅館大樓預計2025年完工，屆時將成為高雄新門戶地標，這也讓新火車站一線延伸的城市中心軸線成為明日之星。

從高雄火車站建國三路出來，沿線到愛河周邊，早已有重量級建商布局獵地推案，像是和紘大景旭、浤圃星帝標、國泰頤河、豐邑建設、立信建設等；在地段價值外，消費者更在意產品的規劃與優勢，推案銷售中的「和紘大景旭」規劃2～4房，從29坪到47坪，從空間坪數都有相對應客群，且基地三面臨路，透過天井的巧思設計，不僅連2房都可以三面採光，且3房及4房產品都是獨立牆面，沒有共用牆面避免聲音干擾，是目前推案中稀有少見的獨特規劃。

和紘大景旭規劃2～4房，基地三面臨路且2房都擁三面採光，是少見的稀有產品。(圖/業者提供)

不僅如此，「和紘大景旭」高樓層可一覽城市山海河景觀，加上把公設規劃於頂樓，全棟住戶皆可同賞，負責該案的專案經理指出，採光、通風都是客戶直接第一眼在意的，因此在規劃此案時，就已經都思考到，同時在制震系統下足功夫，此案有Alfa Safe跟EDS制震壁等雙制震設計，且採結構外審機制，重視建築工法，希望能給予最高的安全保障。

和紘大景旭高樓層可一覽山河景觀，因此公設規劃於頂樓，所有住戶共享。(圖/業者提供)

相較於其他生活機能還未成熟的地區，僅倚靠科學園區議題房價卻已經逼近4字頭，市中心的「和紘大景旭」產品與景觀好，區域近高雄火車站，周邊又有三塊厝車站，交通條件、成熟便利的商圈支撐房價，保值又適宜生活，等2025年高雄火車站門戶計畫逐一落成，翻轉城市中心軸線就在眼前。

了解更多：和紘大景旭

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