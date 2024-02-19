元宵節即將到來，2024台北燈節也乘著金龍快車展開，從西門町到北門廣場一路熱鬧滾滾。國泰金控也與民眾共同喜迎龍年，在台北燈節展出全場唯一融合永續概念的互動燈組「點亮永續地球」。國泰金控以地球為主題，燈中設計綠色的大陸板塊及藍色的海洋意象，更特別凸出「台灣」位置，並將石虎、臺灣黑熊…等瀕危動物圖騰也放入主燈，還在旁設置綠能飛輪，賞燈民眾只要踩踏就能點亮地球燈，更會匯集到蓄電池，供電給市府主燈「九小龍」燈組，供九小龍夜間「出巡」使用，同時也能為自己的手機充電！

國泰金控說明，面對氣候異常、環境變遷，希望透過「點亮永續地球」燈座傳達守護大自然的重要性。燈座高4公尺，寬3.6公尺，賞燈民眾只要在現場登上綠能飛輪設施踩踏，除了恆亮的大陸板塊及海洋區域，燈組上的北極熊、台灣黑熊、石虎等瀕危動物也會發光，象徵用自己的力量守護地球，維護氣候，讓所有動植物都能更自由的在地球生活、成長，而這些綠能飛輪還能發揮充電效果，只要接上飛輪內建的充電線，踩踏間就能為行動裝置充電。

歡迎民眾在2024台北燈會期間，與家人朋友一起到場愛地球，全家動起來！現場還能參與國泰舉辦的線上互動活動，只要在國泰主燈旁掃描QR CODE，並與「國泰永續識務所」互動，就有機會抽到超商禮券及龍年發財米，燈節期間都能參加，詳情請見活動網址。

國泰金控年節期間金融服務不打烊，更希望與全台民眾分享賞燈樂趣。除了台北燈節，國泰人壽亦冠名贊助2024桃園燈會「閃閃桃林」(展期2/21-3/3)、2024中臺灣元宵燈會「臺中龍賀」(展期2/16-2/25)，從台北、桃園到台中，國泰金控點亮全台，與民眾一起歡慶元宵佳節。

【2024台北燈節活動資訊】

時間：即日起至2024年3月3日 （每天09:00-22:00歡迎參觀，每天17:00-22:00點燈）

交通方式：北門捷運站1號及2號出口，步行約1分鐘

如何找到國泰永續地球：北門展區C5站點