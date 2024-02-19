宜蘭一名國中男師阿國（化名），遭過去教過的女學生指控，2012年阿國擔任她隔壁班導師時，2人交往成為男女朋友，在2012年11月，阿國開車載她到一處橋下，引誘她幫他口交時，不僅摸胸及下體，還用手指及生殖器完成性行為，陸續發生2次。之後，2人還在阿國租屋處發生8次性關係。

法院審理，阿國辯稱，並未與女學生發生性關係，他承認2人有交往，但沒有女學生指控的那些事情，因為時間很久了，他覺得沒有什麼，就是人跟人之間的來往，而且2022年5月時，女學生傳訊息給他太太，竟跟他太太要250萬元，他原本要請律師處理，但還沒有處理，女學生就提告了。

女學生則是指稱，阿國是隔壁班的導師，也有教過他們班的一門課，雙方認識是因為參加社團活動，因為那個社團就是阿國所創辦的，她後來有加入該社團。

阿國2次單獨載她出去，將車停在橋下後，一開始被阿國親吻時就有點嚇到，但是她沒有拒絕，後來被引誘幫他口交，阿國有有用手指插入她的下體，當時友幫他口交直到射精。

後來國二上學期剛開學時，阿國載她返回他的租屋處，2人陸續發生了8次性行為，因為平常還是要上課，所以都是假日時去的，每次都會待1到2個小時左右。女學生表示，最後一次應該是在國三下學期，接近畢業的時候，阿國也開始慢慢不理她。

法官審酌，阿國在國中任職教師，有正當高尚的職業，卻未維護師道，謹守師生分際，利用女學生性智識不成熟，對教師尊重而不敢違逆的心理狀態，特意製造獨處機會，發生性行為共9次。

法官認，阿國持續戕害女學生身心及人格健全發展，對其將來一生的影響既深且遠，且在偵查及審理時，一概否認犯行，也未與女學生達成調解，賠償損害並獲得原諒，犯罪後態度惡劣。

法官日前依法宣判，阿國依犯對於未滿14歲之女子為性交，共2罪，各處有期徒刑3年6月；又對於14歲以上未滿16歲之女子為性交，共8罪，各處有期徒刑2年。應執行有期徒刑8年。可上訴。

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