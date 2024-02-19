宜蘭一名謝姓男子， 透過交友軟體認識從事純按摩的A女，便邀約她前往一家飯店，以40分鐘1節2000元之的價格，幫他全身按摩2節。不料，按摩完畢時，謝男竟強壓A女在床並狂吻，不顧其不斷掙扎並說「不要」，還強調沒有在做全套，仍體內射精、強制性交得逞。A女不甘受辱，憤而提告求償150萬元。

法院審理，謝男經法院刑事庭判決有期徒刑3年4月。謝男雖否認強制性交，聲稱雙方是合意行為，但法官查，謝男確有以80分鐘4000元的代價，請A女為其按摩，之後以生殖器插入A女下體之方式，發生強制性交性為得逞1次。

A女控訴，認識她的人，都知道她沒有在做性交行為，謝男每次問，她都說是做純的，案發時，她一直跟謝男說是做純按摩的，並沒有做性交易，他卻說「買了2節，難道不行給『騎』嗎？」她回答謝男說，「為什麼可以？」謝男最後不顧她的意願，不僅沒有戴保險套，還射精在她體內長達2分鐘。案發後，她也馬上聯絡朋友，幫她買陰道沖洗劑及避孕藥

法官審酌，謝男為逞其私慾，利用邀約進行按摩的機會，以身體上強勢力量，對A女做出強制性交行為，侵害性自主決定之自由權及貞操權，對於A女人格尊嚴戕害甚鉅，動機卑鄙。

法官認，謝男在刑事案件審理中矢口否認犯行，辯稱是合意性交，導致A女受到二度傷害，考量謝男加害情節及所造成之影響，A女精神上所受之痛苦程度，認請求精神慰撫金應以50萬元為適當，扣除已領犯罪被害補償金40萬3308元，得請求金額為96692元。

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