寧可信其有，不可信其無，世上總存在一些難以科學解釋的現象。一名網友J小姐（化名）有感而發，稱他最近睡夢中總是被門外的電鈴驚醒，起身後前往查看監視畫面，卻發現樓下空無一人。類似怪異的事件反復發生，J小姐不堪其擾，於是請教神明指點，未料得到的回復卻是：「外靈故意混淆妳，若妳真的開門，就想趁勢而入。」

女網友J小姐日前透過臉書社群「靈異公社」發文，稱她新年期間一早就遭不明人士亂按門鈴，電鈴聲一時急促，一時綿長，總是將她從夢中叫醒。待她翻身下床，透過屋內窗戶往外一看，卻見樓下空無一人，於是再調閱事發時的監視畫面，竟驚覺一樣不見人影。

J小姐說，她原以為只是一場夢，不過由於醒來後，耳畔仍殘留電鈴的迴響聲，讓她直覺應不僅是一場夢。事後，她反復查看監控畫面一共3次，「畫面中太陽明亮，風很大，植物搖動的很明顯。」

由於「鬼門鈴」的再三發生，J小姐直覺不對勁，於是請教靖靈宮的文乩身指點，並提供錄影片段，未料得到的回復卻是：「電鈴聲並非真的電鈴聲，正確來說是電流聲，是外靈故意混淆妳，若妳真的開門，就想趁勢而入。」神明進一步指出，該外靈原本住在本區，意外死後，魂無歸處，於是流連各家進行滋擾，並強調「不是每個人都能聽見，恰巧妳聽見了。」

「電妳用食指和拇指抓取七撮鹽和七撮米，混合之後，輕輕撒在門口，靠近大門的位置就可以了。」J小姐遵循神明指示一一照做。事實上，她在請示神明之前，先曾請教另一位有天眼的朋友，對方說：「看到一長髮女鬼，怨氣很重。」不過當下仍未感覺異樣，直至文乩語音剛落，她隨即背脊發涼、莫名恐懼，並驚呼因為是真實發生的事情，因此她才會有這樣的反應。

最後，J小姐也慶幸當時自己沒有開門，也感謝監視器的紀錄讓真相大白。貼文曝光後，網友紛紛留言表示：「我之前在外租房也遇到過這種情況，當時我請房東幫我調攝影機 一直，也是都沒有看到人」、「被別人一吹噓，就感覺更像真的，其實是腦海中的殘存記意而已」、「我就算是祂，也不要亂了分寸，就算沒有祂，也會讓自己活在恐懼之下，生活一切照舊，隨遇而安」、「也曾發生類似的事，午睡時突然有感覺電鈴聲，很輕很細，我立馬清醒，貓眼看去什麼都沒有，我也不敢開門」。

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