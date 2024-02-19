這種日本情色影片中才會看到的劇情，居然在台灣也會發生，一名男子在網路上與網友分享一段神奇的經驗，他朋友有一任女友的妹妹，是個超級姊控，就是姊姊有的，她也要有，從小到大姊姊走到哪裡，她就跟到哪裡，包含姊姊跟男友約會，她也會跟到底，十足的黏巴達。

上高中時，姊姊在外縣市上課，妹妹每天都會要求視訊通話，只要一天沒有通道話，就會跟家人鬧氣，只有姊姊打視訊回來才能安撫，簡直是姊控到病態了。

後來這名朋友與姊姊交往，在鼓勵下才脫離妹妹的掌控，沒想到妹妹得知後超級不爽，但是反常的是沒有發作，而是私下默默的勾引姊姊男友，沒想到這位朋友果然受不了控制，與妹妹發生了關係，最終結果就是與姊姊分手，妹妹得逞，雖然姐姐知道是妹妹故意的，但最後還是回到妹妹的身邊。

而這名朋友在講完這段恐怖的經歷後，居然最後留下一句話「雖然有點難過分手，但是姊妺丼真香~」讓男子傻眼憤而上網在《Zuvio》分享這段故事出來，男人的夢想就是這麼樸實無華啊。

網友看到這篇故事紛紛留言表示：「這是本人分享的吧?」、「哪裡有朋友?別假了」、「SOD真實呈現」、「這經驗實在太難得了」、「他實現了很多男人想要做的事」、「想吃…..」。