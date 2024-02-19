藝人安迪及裕隆集團董事長嚴凱泰都因食道癌過世，林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈，根據哈佛大學研究，喝酒會臉紅的人若喝酒，得食道癌的機會是一般人的40倍，要預防食道癌要多補充鈣與維生素C，可吃櫻花蝦加芭樂，或優格加水果，加速這兩種營養素吸收。

譚敦慈與基隆長庚醫院胃腸肝膽科主治醫師錢政弘日前一起上節目「健康晚點名」談食道癌的衛教防治，錢政弘指，喝酒易臉紅罹患食道癌機率較高，這是真的，這是因為天生基因有缺損，台灣有此基因缺損比例高達47%，歐美黑人白人為零，他們沒有基因缺損，連日韓國比我們（基因缺損比例）少。

錢政弘指，一樣喝酒有人得食道癌，有人不會，就與天生基因有關，我們喝下去的酒應該代謝成乙酫，如果身體可代謝乙酫，就比較不會對食道造成傷害，因為乙酫是致癌物質，如果基因是正常情況下，可以解酒，比較不會誘發食道癌，但是若你天生基因有缺損者，就不太能解酒。

錢政弘指，要預防食道癌，平日要多補充鈣、維生素C，有研究發現發現血中鈣離子比較低的人，比較容易得食道癌，國人鈣離子攝取少，外國人常吃起司、乳酪高鈣食物，我們頂多喝豆漿而已，豆漿鈣離子又很低，但多補充鈣與維生素C，不僅可預防食道癌，還能降低大腸癌罹患機會。

譚敦慈說，據哈佛大學研究，喝酒會臉紅你還喝酒，食道癌風險增加40倍，這個有點高，多吃高鈣食物與維生素C可預防，高鈣食物第一名叫櫻花蝦，你若不喜歡吃，可吃優格、起司、黑芝麻、小魚乾，這些都是高鈣的食物。

譚敦慈說，如果你是吃素的，可以吃點豆腐干，這都是補鈣的，其實鈣要吸收很困難，而維生素C可以增加鈣吸收，吃櫻花蝦時可多吃個芭樂，吃優格加水果，都有助於加速鈣吸收。

台灣癌症基金會在官網指出，要預防食道癌，除多吃蔬菜、水果、含維他命C食物，還建議戒菸酒、避免吃含有亞硝基胺類食品，如香腸、醃製肉品等、將熱飲放涼在喝，若有吞嚥感覺異常超過兩週仍未消失，應儘快就醫，以便釐清病因，獲得正確治療。

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